Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bursa ile Kütahya'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar, sonbahar renklerine büründü.

Sonbahar renklerinin oluşturduğu manzara, havadan görüntülendi.

Sürücüler ve yolcular, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın güzel manzarasına da tanık olma imkanı buldu.

RENKLER ARASINDA YOLCULUK

Sürücüler, sonbahar renklerine bürünen yolun keyfini çıkararak yolculuk yapıyor. Yol, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası haline geldi.

Fotoğraf sanatçısı Şaban Kılıçcı'nın objektifine yansıyan yol, her mevsim sunduğu renk cümbüşüyle de hayran bırakıyor.