Dua ile akan su: Duyan oraya akın ediyor! "Herkese akmaz"

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki o efsanevi kaynak suyu, bölgedeki halk arasında çok yaygın bir şekilde şifa kaynağı olarak kabul ediliyor.

Özellikle, duanın kabul edilmesinin ardından suyun akmaya başlamasıyla ilgili bir inanç, bölge halkı için manevi bir anlam taşıyor.

"Aksu" olarak tabir edilen doğal kaynak suyu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

DUA İLE AKIYOR

Ormanlık alan içerisinde bulunan kaynak suyu, inanışa göre dua edildikten sonra 15 ila 20 dakika sonra akmaya başlıyor.

Dua edilmesinin ardından aktığı düşünülen su, yaklaşık yarım saat boyunca gür bir şekilde akmaya devam ediyor.

Suyun aktığı alanın yanına yapılan yıkanma kabininde şifa bulmak isteyenler vücutlarını yıkıyor.

Vatandaşlar hem vücutlarını yıkadığı hem de içtiği suyun vücuttaki ağrılara ve hastalıklara iyi geldiği inanılıyor.

"HERKES İÇİN AKMAZ"

Suyun şifa bulmak isteyen kişinin duasının kabul edilmesiyle aktığına inanıldığını söyleyen Kirazcık Köyü muhtarı Celal Kabaoğlu, "Burası Ketenler Mahallemizde olan bir suyumuzdur. Burası belli bir sayılı türbedir. Buradan akan su, sevdiğine gelir, sevmediğine de gelmez. Bazı kişiler dua etse de su akmaz. Bugün bizim için suyumuz aktı. Dua ettikten yarım saat sonra su niyet kabul edilirse gelir ama niyet kabul edilmezse gelmez. Ağustos ayında su bazen hiç akmaz ama bahar mevsiminde akar. Suyumuz ılık ve şifalı bir sudur. Elini, ayağını yıkamak, duş almak isteyen herkes buraya gelebilir. Burada duş alabilmek için kabinimiz var" dedi.