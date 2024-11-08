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Haber Merkezi

Soysal medyaya düşen bir düğünde ilginç anlar yaşandı.

Düğünün nerede yapıldığı bilinmiyor ancak gelin Pelin Korkmaz'ın annesinin adını unutması, sosyal medyada gündem oldu.

HEYECANLANDI

Nikah memuru, geline, anne ve babasının adını söylemesi için mikrofonu uzattı. Önce kendi adını söyleyen gelin Pelin Korkmaz, akabinde annesinin adını söylemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Annesinin adını unutan gelin, salondakileri adeta kahkahaya boğdu. O anlarda gelin, "Ay anne adını unuttum." dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Nikah memuru o anlarda, "Çiftimize kocaman bir alkış alalım." derken, gelin ise annesine dönerek, "Özür dilerim." dedi.