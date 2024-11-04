AA & Ensonhaber

Milli sporcu Şahika Ercümen, Uluslararası Zeytin Hasat Festivali çerçevesinde, sert hava koşullarına rağmen Kerbela mevkiinde, Ayvalık açıklarındaki kırmızı mercan ve gorgonya ormanına tüpsüz dalış yaptı. Dünyada yalnızca İtalya’nın Portofino kentinde bir benzeri bulunan bu eşsiz kırmızı mercanlara, 30 metreye kadar dalarak bir kez daha dikkat çeken Ercümen, Ayvalık’ın deniz altı zenginliklerinin güzelliğini ortaya koydu.

"FIRTINAYA RAĞMEN MUHTEŞEM BİR DALIŞ OLDU"

Ercümen, bu dalışı Türkiye ve dünya çapında Ayvalık’ın kırmızı mercanlarının tanıtımı amacıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

"Fırtınaya rağmen muhteşem bir dalış deneyimiydi." diyen Ercümen, sözlerini şöyle sürdürdü:

Denizin altında deniz çayırları, gümüş balıkları ve kırmızı mercanlarımızla buluşmak benim için çok anlamlı. Bu bölgedeki dalış maceralarım yıllardır devam ediyor; hatta bu güzellikleri bir belgeselle de kayıt altına almıştım.

"DÜNYADA ÇOK NADİR KARŞILAŞABİLECEĞİNİZ GÜZELLİKLER"

Ercümen ayrıca, bu su altı zenginliklerinin korunarak yeni nesillere aktarılması ve dünya çapında tanıtılmasının önemine vurgu yaparak,

Dünyada çok nadir karşılaşabileceğiniz güzellikler barındırıyor Ayvalık. Bu değerlerin hak ettikleri önemi görmesi gerekiyor. Deniz ve dalış turizmi için gerçekten çok özel bir yer. Suyun altı kadar, üstü de büyüleyici. Herkesi buraya, bu eşsiz güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum.

dedi.

BİR ÖRNEĞİ YALNIZCA İTALYA'DA

Ayvalık’ın su altı dünyasını tanıtmak amacıyla dalış etkinliğinde bulunan Uluslararası Dalış Eğitmeni Kubilay Kılıç da bu etkinlikte yer aldı.

Kılıç,

Ayvalık’ta 7-8 dalış noktası var; şu anda en önemlilerinden birindeyiz. Yalnızca Türkiye’de Ayvalık’ta ve dünyada yalnızca İtalya Portofino’da görebileceğiniz, göz alıcı bir su altı habitatına sahip bu bölgeyi korumak ve tanıtmak bizim için bir görev.

diyerek, Ayvalık’ın su altı hazinelerinin tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini ifade etti.