Dünyada bir tek orada ters yöne dönüyor! İşte, saatlerin ters yöne döndüğü o yer… Saatlerin yönü herkesin de bildiği gibi sağ taraftır. Ancak dünyanın her yerinde işler böyle ilerlerken o noktada her şey tam tersi ilerliyor. Saateler bir tek orada sola doğru dönüyor. İşte, saatlerin sola doğru döndüğü o yer…

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Saat yönü dünyanın neresine gidilirse gidilsin hep aynı yöne doğru döndüğü düşünülen en temel bilgilerden biridir. Ancak her ne kadar her yerde aynı yöne doğru döndüğünüm düşünüyor olsak da orada işler tam tersi.

Saatlerin Kuzey Yarım Küre’deki icadından bu yana güneşin hareketinin de düşünülerek sağa doğru dönerek icat edilmesi o bölge dışında her noktada aynı olarak işlemeye devam eder.

Saatinizin sola doğru döndüğünü görseniz eminiz ki sizde ilk anda bozulduğunu düşünürdünüz. Ancak o yerde saatler bozulduğu için değil saat yönü o şekilde olduğundan sola doru dönüyor.

Saatler sağa değil sola dönüyor…

Dünya üzerinde bulunan tüm ülkelerin aksine 1 ülkede saatler sağa doğru değil aksine sola doğru dönüyor. Saatlerin ters yöne döndüğü tek yer olan Güney Yarım Küre ülkesi Bolivya’da Devlet Başkan Yardımcısı’nın 2014 yılında saatlerin dönüş yönü hakkında yaptığı bir girişim sonucunda orada saat yönü ters akmaya başladı.

Bolivya La Paz Kongre Binası’nın üzerinde bulunan analog saatin o andan itibaren yönü değiştirildi. Ters yöne işleyen bu saat ise “Güney Saati” olarak adlandırıldı. Ancak bu girişim sadece kongre binasının üzerinde bulunan analog saatle sınırlı kalarak insanların alıştığı saat düzeninde herhangi bir değişiklik yapılmadı.