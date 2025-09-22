Dünyada en az turistin gittiği ülkeler belli oldu! Kimse gitmek istemiyor

Dünya genelinde turizm, milyarlarca dolarlık bir gelir kapısı ve ülkelerin tanıtımında en güçlü araçlardan biri olarak görülüyor.

Paris’ten Bangkok’a, New York’tan İstanbul’a kadar birçok şehir her yıl milyonlarca turisti ağırlar ve adeta kalabalıktan nefes almak zor hale gelir. Ancak bu yoğun ilgi gölgede bıraktığı ülkelerin hikâyesini çoğu zaman unutturur.

Oysa dünya üzerinde öyle yerler var ki, henüz turizm akınına uğramamış olmaları sayesinde eşsiz doğal güzelliklerini, bakir plajlarını ve geleneksel yaşam tarzlarını korumayı başarmış durumda.

Ulaşım zorlukları, tanıtım eksiklikleri ya da politik sebepler nedeniyle yılda sadece birkaç bin turist ağırlayan bu ülkeler, aslında “keşfedilmemiş cennetler” olarak anılmayı fazlasıyla hak ediyor. İşte kalabalıktan uzak, huzuru ve doğallığıyla öne çıkan dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri listesi…

BU ÜLKELERE KİMSE UĞRAMIYOR!

1. TUVALU

Güney Pasifik’te yer alan Tuvalu, yalnızca birkaç bin ziyaretçiyle dünyanın en az turist ağırlayan ülkesi konumunda. Ulaşım zorlukları ve sınırlı konaklama olanakları, ülkenin turizmde geri planda kalmasına neden oluyor.

2. NAURU

Yüzölçümüyle dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Nauru, sınırlı uçuş sayısı ve turizm altyapısının eksikliği nedeniyle nadiren ziyaret ediliyor.

3. KİRİBATİ

Pasifik Okyanusu’nda bulunan Kiribati, coğrafi olarak oldukça izole bir konumda yer alıyor. Bu da ülkeyi turizm açısından neredeyse ulaşılmaz kılıyor.

4. SAO TOME VE PRINCIPE

Afrika kıyılarına yakın konumda yer alan bu küçük ada devleti, doğal güzellikleriyle dikkat çekse de ulaşım ağının zayıf olması sebebiyle çok az ziyaretçi alıyor.

5. EKVATOR GİNESİ

Afrika’nın batısında yer alan Ekvator Ginesi, doğal kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen politik istikrarsızlık ve sınırlı turizm yatırımları nedeniyle çok az turist çekiyor.