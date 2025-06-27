Dünyada her 13 çocuktan biri çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in verilerine göre dünyada 138 milyon çocuk, diğer bir deyişle her 13 çocuktan biri, halihazırda çocuk işçi olarak çalışıyor.

Bu çocukların yaklaşık yarısı ise sağlıklarını ve gelişimlerini etkileyen tehlikeli işlerde çalışıyor (yüzde 40'a yakın) ve sayıları 54 milyonu buluyor.

AFRİKA İLK SIRADA

Çocuk işçiliğinin bölgelere dağılımına bakıldığında; Afrika, hem yüzdesel hem de mutlak sayı olarak çocuk işçiliğinde, 86,6 milyon çocuk ve (21,5 yüzde) oranıyla en yüksek rakamlara sahip.

ASYA-PASİFİK İKİNCİ SIRADA

İkinci sırada ise Asya-Pasifik bölgesi yer alıyor.

Bölgede yüzde 3,1 oranla 27,7 milyon çocuk bulunuyor.

Yüzeysel açısından bakıldığında ise Latin Amerika ve Karayipler bölgesi yüzde 5,5 ile ikinci sırada geliyor.

Çocuk işçi nüfusunun kalanı da diğer bölgeler arasında dağılıyor.

TÜRKİYE’DE 5-17 YAŞ ARASI 720 BİN ÇOCUK İŞÇİ VAR

İstatistiklere göre Türkiye’de 5-7 yaş grubundaki çocuk işçi sayısının 720 bin civarında olduğunu bulunuyor.

KÜÇÜK ELLER İÇİN BÜYÜK GELECEKLER

Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, "Küçük Eller için Büyük Gelecekler: Çocuk İşçiliğine Hayır” projesini devreye aldıklarını belerterek, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: