Dünyada her 13 çocuktan biri çalışıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in verilerine göre dünyada 138 milyon çocuk, diğer bir deyişle her 13 çocuktan biri, halihazırda çocuk işçi olarak çalışıyor.
Bu çocukların yaklaşık yarısı ise sağlıklarını ve gelişimlerini etkileyen tehlikeli işlerde çalışıyor (yüzde 40'a yakın) ve sayıları 54 milyonu buluyor.
AFRİKA İLK SIRADA
Çocuk işçiliğinin bölgelere dağılımına bakıldığında; Afrika, hem yüzdesel hem de mutlak sayı olarak çocuk işçiliğinde, 86,6 milyon çocuk ve (21,5 yüzde) oranıyla en yüksek rakamlara sahip.
ASYA-PASİFİK İKİNCİ SIRADA
İkinci sırada ise Asya-Pasifik bölgesi yer alıyor.
Bölgede yüzde 3,1 oranla 27,7 milyon çocuk bulunuyor.
Yüzeysel açısından bakıldığında ise Latin Amerika ve Karayipler bölgesi yüzde 5,5 ile ikinci sırada geliyor.
Çocuk işçi nüfusunun kalanı da diğer bölgeler arasında dağılıyor.
TÜRKİYE’DE 5-17 YAŞ ARASI 720 BİN ÇOCUK İŞÇİ VAR
İstatistiklere göre Türkiye’de 5-7 yaş grubundaki çocuk işçi sayısının 720 bin civarında olduğunu bulunuyor.
KÜÇÜK ELLER İÇİN BÜYÜK GELECEKLER
Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası (TÜGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar, "Küçük Eller için Büyük Gelecekler: Çocuk İşçiliğine Hayır” projesini devreye aldıklarını belerterek, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu:
Tarım, sanayi ve hizmet sektörü çocuk işçiliğinin en yaygın olduğu alanlar. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve UNICEF’in raporuna göre ülkemizde çalışan çocukların yüzde 30,8’i tarım, yüzde 23,7’si sanayi ve yüzde 45,5’i de hizmet sektöründe yer alıyor. Seyyar satıcılık gibi marjinal işler de bu kapsama giriyor. Çalışan çocukların yüzde 79,7’sini 15-17 yaş grubundakiler oluştururken, yüzde 15,9’u 12-14 yaş, yüzde 4,4’ü ise 5-11 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor.