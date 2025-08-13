Dünyanın en ilginç ticareti: Hava satarak zengin oldular

Kimi insanlar zengin olmak için yıllarca çalışır, yatırım yapar, risk alır...

Kimi ise akla gelmeyecek bir fikirle bir gecede servet kazanır.

Dünyada gerçekten ilginç para kazanma yöntemleri var, ancak bu bahsedeceğimiz gerçekten zirve!

2014’te Kanada’da yaşayan iki arkadaş, Rocky Dağları’nda snowboard yaparken şakalaşmaya başladı.

Hava o kadar temiz ve ferahlatıcıydı ki, biri "Bunu şişelesek şehirde satarız" dedi.

HAVADAN GELEN KAZANÇ

Moses Lam ve Troy Paquette adındaki arkadaşlar, şişeleri doldurmak için dağlık bölgelere gittiler. Metal tüplerin içine basınçla temiz dağ havası koydular.

Ürünlerini "Vitality Air" markasıyla tanıttılar.

Ancak Çin’de kış aylarında hava kirliliği tehlikeli seviyelere ulaştığında, Pekin ve çevresindeki şehirlerde yaşayanlar temiz hava için tüplere yöneldi.

Bir tüp hava 20–30 dolar arasında satılıyordu. Bir tüp ise ortalama 150-200 nefeslik hava içeriyordu.

4 gün içinde ilk 500 şişe satıldı, stoklar tükendi.

Bazıları "Bu tam bir pazarlama dahiliği" dedi. Bazıları ise "nefes hakkını ticarileştirmek utanç verici" diye eleştirdi.

Uzmanlar, şişelenmiş havanın tıbbi oksijen olmadığını ve sağlık açısından mucizevi bir etkisi bulunmadığını belirtiyor.