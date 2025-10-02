Dünyanın en küçük bisikletine biniyor: Tam tamına 8.4 santim...

Guinness Rekorlar Kitabı genellikle "en büyük, en uzun, en yüksek" gibi şeylerle doludur.

Ama Sergey Dashevsky, bambaşka bir yol seçti.

O, dünyanın "en küçük sürülebilir bisikleti" ile tarihe geçti.

2019 yılında Moskova sokaklarını sahneye çeviren Dashevsky, yalnızca 8,4 santimetre uzunluğunda bir bisikletin üzerine oturdu.

Çocuk oyuncağı gibi duran bu minyatür bisiklet, görenleri gerçekten şoke etti.

HIRSLANDI

İlginç olan şu ki, Dashevsky bu takıntısını yıllar öncesine dayandırıyor.

2008’de yaptığı ilk "mini bisikleti" yaklaşık 24 santimetre uzunluğundaydı.

İnsanların meraklı gülüşlerine aldırmadan, “daha küçüğü mümkün mü?” sorusunun peşine düştü.

Yıllar süren uğraş, deneme-yanılma ve sabır sonunda, 8 santimetrelik mucize ortaya çıktı.

HALA SÜRÜYOR

2025'E geldiğimizde ise kendisinin bir videosu yine sosyal medyada viral oldu.

Yaşlı adamın performansından hiçbir şey kaybetmediği görüldü.