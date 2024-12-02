Dünyanın en nadir balinası ilk kez incelenecek

DHA

2024 yılı başlarında Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda kıyıya ölü kürek dişli balina türü vurdu.

Daha önce hiç canlı olarak görülmemiş bir derin deniz memelisi, herkes için büyük bir olay olarak nitelendirildi.

Beş metre uzunluğundaki balina, temmuz ayında sahilden çıkarıldı ve özel bir dondurucuda bekletildi.

İNCELEMEYE ALINDI

Yeni Zelandalı bilim insanları, dünyanın en nadir görülen balinası olarak kabul edilen ve şimdiye kadar sadece yedi örneği belgelenmiş olan bu türü incelemeye başladıklarını duyurdu.

Bir hafta sürecek inceleme balinanın davranışları, beslenme şekli ve temel anatomisi hakkındaki eksik bilgilerin tamamlanmasını sağlayacak.

BU TÜR İLK DEFA İNCELENECEK

Balina uzmanı Anton van Helden, bilim insanlarının ilk kez gagalı balinalar ailesine ait tam bir kürek dişli örneği inceleyebildiklerini belirtti.

Van Helden, “Bu olağanüstü ve dünya çapında önemli bir fırsat. Gagalı balinalar, gezegendeki en esrarengiz büyük memeli grubudur. Denizde nadiren görülen derin dalgıçlardır, bu da bu deniz hayvanlarını araştırmak için gerçek zorluklar sunar” diye konuştu.