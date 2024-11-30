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AA

Düzce'de gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini artırarak tüm şehri bir tül gibi kapladı.

Güneyden Abant, Elmacık, Keremali, kuzeyden Orhan ve Kaplandede dağlarının çevrelediği Düzce Ovası'na sabah sis bastırdı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de sis günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

SİSİN ETKİLİ OLDUĞU ALAN

Sis özellikle Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci ve Otluoğlu mahalleleri ile Küçük ve Büyük Melen, D-100 kara yolunun Kapıcı ve Hacıkadirler ile Düzce-Gölyaka bağlantı yolunun Aydınpınar ve Gölormanı mevkilerinde etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Sis nedeniyle bölgede görüş mesafesi düştü.

Dağların eteklerinde oluşan ve adeta sis denizini andıran manzara, havadan görüntülendi.