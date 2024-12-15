AA & Ensonhaber

Düzce’nin Konuralp bölgesinde yaşayan 42 yaşındaki Zuhal Aksöz, eşi Hüseyin Aksöz’ün dedesinden miras kalan yaklaşık 100 yıllık ahşap ve kerpiç evi, geçmişle geleceği buluşturan bir yaşam alanına dönüştürdü. Evli ve üç çocuk annesi olan Aksöz, 8 yıl önce başladığı bu yolculukta, köklü aile hatıralarını yaşatmak ve bölgeye değer katmak için kolları sıvadı.

EVİNİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRDÜ

Eşinin ve çocuklarının desteğini alarak restorasyon çalışmalarını başlatan Aksöz, birinci derece sit alanı içinde yer alan bu tarihi yapıyı, orijinaline sadık kalarak yeniledi. Her aşamasında ailesiyle birlikte çalıştığı restorasyonda evin ahşapları temizlendi, sedirler el emeğiyle onarıldı, pencerelere tüller dikildi. Aksöz, evde bulunan asırlık bakır, ahşap ve porselen eşyaları özenle muhafaza ederek bu malzemelerle hem iç mekânı hem de bahçeyi süsledi. Böylece ev, adeta bir müzeye dönüştü.

YÖRESEL LEZZETLERLE NOSTALJİK DENEYİM

Prusias Ad Hypium Antik Kenti’nin yakınındaki bu otantik mekânda, konuklarına kendi hazırladığı yöresel lezzetler sunan Aksöz, ziyaretçilerine nostaljik bir deneyim yaşatıyor. Evin her köşesinin geçmişle dolu olduğunu belirten Aksöz, şunları söyledi:

Dedemizin hatıralarını yaşatmak için başladığımız bu süreç, bir işletmeye dönüştü. Eski tabaklardan fincanlara, sürahilere kadar tüm eşyaları koruyarak bir hikâye oluşturduk. Konuklarımız buraya geldiklerinde geçmişe yolculuk yapıyor, eski şarkılar eşliğinde kahvelerini yudumluyor ve nostaljiyi derinden hissediyorlar.

ÇOCUKLARI DA KENDİSİNİ DESTEKLİYOR

Aksöz, çocuklarının da bu evle duygusal bir bağ kurduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

Dedeleri burada yaşarken her gün yanındaydık. Çocuklarım, onunla burada vakit geçirdi ve evin her köşesine dair anılara sahipler. Genç olmalarına rağmen geçmişe duydukları sevgi ve saygı beni çok mutlu ediyor.

KADINLARA İŞ MİKANI SAĞLAMAK İSTİYOR

Tüm hizmetleri kendi elleriyle sunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Aksöz, şunları söyledi:

Bu işletmeyi 8 yıldır büyük bir tutkuyla sürdürüyorum. Mutfaktan servise, temizlikten misafir ağırlamaya kadar her işini kendim yapıyorum. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Burayı açarken çevredeki kadınlara iş imkânı sağlama hayaliyle yola çıktım. Bu hayalime ulaşmak için hâlâ kararlıyım.

Ziyaretçilerden büyük ilgi gören ve geçmişin izlerini bugüne taşıyan bu eşsiz mekân, hem aile mirasını yaşatıyor hem de bölgeye değer katmaya devam ediyor.