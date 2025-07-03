Düzce’de sürücüler ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi

Düzce'de trafiğin yoğun olduğu saatlerde siren sesini duyan sürücüler örnek bir davranış sergiledi.

Kentte, bulantı ve kusma şikayeti yaşayan bir hasta durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarı alan ambulans, olay yerine kısa sürede ulaşarak, hastayı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

SİRENİ DUYAN FERMUAR SİSTEMİNE GEÇTİ

D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı istikametinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakayı hastaneye yetişmeye çalışan ambulansın siren sesini duyan sürücüler, fermuar sistemine geçerek yol verdi.

Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan hasta hastaneye ulaştırıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gösterdi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla da an be an kaydedildi.