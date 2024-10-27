Düzce'de taş plaklar teknolojiye meydan okuyor

AA

Eski zamanların teknolojisi ile üretilen taş plaklardan günümüze ulaşanlar, kültürel varlım olarak çok değerli.

Taş plakları dinleyenler dinledikleri sesin kendilerini geçmişe götürdüğünü ve çıkan sesle orijinaline yakın bir yankılanma yakaladıklarını ifade ediyor.

GELİŞEN TEKNOLOJİ TAŞ PALKLARIN YERİNİ DOLDURAMADI

Cep telefonları, internet siteleri, çeşitli uygulamalar müziğe ulaşım günümüzde çok kolay hale gelirken, taş plakların yeri hala doldurulamıyor.

Eski yıllarda şarkıcıların dinleyicilerine yaptıkları eserleri ulaştırmak için kullandığı ve döneminde sadece belirli çevrelerin kullanabildiği taş plaklar, 1940 yıllarda ise neredeyse bütün evlerde yer aldı.

Gramafona konularak çalışan taş plaklar günümüzde teknolojinin gerisinde kalsa da hala meydan okuyor.

Düzce'de Hamidiye mahallesinde kurulan antika pazarında taş plak ve gramafonlar en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor.

TAŞ PLAK FİYATLARI 140 TL'DEN BAŞLIYOR

Antika pazarında müzikseverlerin ve tutkunlarının beğenisine sunulan taş plaklar ise 140 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

"EN ÇOK ZEKİ MÜREN DİNLENİYOR"

Pazarda plak satan Cahit Özel, şu bilgiler verdi:

Plak çok ayrı bir şey. Cızırtılı, doğal sesi cep telefonlarında ve internette yok. Zaten teknoloji hiçbir zaman plağın yerini de tutamaz. Plağın özelliği derinden ve sanatçı yanınızdaymış hissini uyandırması. Sırf teknoloji asla bir plağın yerini dolduramaz. Çok fazla meraklısı var. En çok ise Zeki Müren dinleniyor. Sonrasına ise yerli 45’likler özellikle de Neşet Ertaş, Cem Karaca, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Emel Sayın en çok dinlenen plaklar.

“TEKNOLOJİ PLAKLAR, KADAR SICAK DEĞİL”

Plakları çok sevdiğini belirten Betül Gülşen ise, şöyle konuştu: