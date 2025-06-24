Düzce’de tavus kelebeği sürprizi

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı, 800 rakımda yer alan Saçmalıpınar köyünde fındık bahçesinde çalışan 16 yaşındaki Bedirhan Uzun, ağaçlar arasında olağanüstü büyüklükte ve renkte bir kelebek fark etti. Renklerine hayran kaldığı bu dikkat çekici canlıyı yakalayan Uzun, kelebeği ilçe merkezindeki evine götürdü.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK GÜVESİ

Kendi imkanlarıyla yaptığı araştırmada kelebeğin "tavus kelebeği" olarak bilinen bir güve türü olduğunu öğrenen genç, kanat açıklığını 15 santimetre olarak ölçtü. İnternetten edindiği bilgilerle kelebeğin Avrupa’nın en büyük güvesi olduğunu keşfettiğini belirten Uzun, onu yapraklarla besleyerek misafir ettiğini anlattı.

"Ev arkadaşım oldu" diyen Uzun, yaşadığı deneyimi şu sözlerle paylaştı:

Yaprakla beslendiğini öğrendim. Besledim, ilgilendim. Birlikte güzel vakit geçirdik. Hayatının en güzel iki gününü yaşadı diyebilirim.

AVRUPA'DAN UZAK DOĞU'YA KADAR YAYILIYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, tavus kelebeği (Saturnia pyri), Avrupa, Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu'da geniş bir yayılım alanına sahip. Türkiye'de ise Trakya, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülebiliyor.

10 ila 15 santimetre arasında değişen kanat açıklığıyla dikkat çeken bu tür, deniz seviyesinden 2500 metreye kadar yükselen çayır ve ovalarda yaşamını sürdürebiliyor. Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı’na göre tavus kelebeği, “Asgari Endişe (LC)” kategorisinde yer alıyor, yani şimdilik herhangi bir yok olma tehlikesi bulunmuyor.