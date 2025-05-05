İHA
Düzce'deki sokak düğünü renkli anlara sahne oldu...
Düğüne katılan sürücülerin araçlarını Ağa Mahallesi girişinde hatalı şekilde park etmesi sonucu bölgede sıkışıklık oluştu.
Durumun ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.
POLİS DÜĞÜNDE HALAY ÇEKTİ
Bölgeye giden motosikletli trafik polisi, araçların kaldırma çalışmasının ardından düğün sahipleri tarafından yapılan halay davetini kırmayarak halay çekti.
O ANLAR KAMERADA
O anlar düğündeki katılımcılar tarafından kameraya kaydedilince renkli görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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