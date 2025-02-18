Düzce'de yanlışlıkla hesabına gelen paranın gerçek sahibini buldu

DHA

Düzce'de yaşayan galerici Ekrem Yavuz, banka hesabından gelen para girişi bildirimi ile şaşkınlığa uğradı.

Tanımadığı bir kişi tarafından hesabına 16 bin TL aktarıldığını gören Yavuz, herhangi bir yerden para beklemediği için durumu bankaya bildirmek üzere şubeye gitti.

PARANIN SAHİBİ BULUNDU

Banka görevlileri, paranın geldiği hesabın sahibine ulaşarak 16 bin lirayı yanlışlıkla gönderdiğini ve parasının kendisine iade edileceğini bildirdi.

TESLİM ETTİ

Paranın Düzce'de işçi olarak çalışan Sadık Korkmaz'a ait olduğu anlaşıldı.

Ekrem Yavuz, banka şubesi önünde buluştuğu Sadık Korkmaz'a, parayı teslim etti.

"HERKESİ DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Ekrem Yavuz, paranın yanlışlıkla geldiğini anlayıp bankaya durumu bildirdiğini anlatarak, "Banka kendisi arkadaşımıza ulaştı. Ağabeyimizi bulduk. Parasını kendisine iade ettik. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sonuçta hak etmediğimiz bir para. Ondan dolayı parasını kendisine iade ettik." dedi.

"UYKU SERSEMLİĞİ İLE GÖNDERDİM"

Paranın sahibi Sadık Korkmaz ise Yavuz'a teşekkür ederek, "Sabah uyku sersemliği ile Ekrem kardeşimizin hesabına parayı yollamışız. Kendisi Allah razı olsun, banka vasıtasıyla bize ulaştı. Bankanın önünde buluştuk. Paramızı teslim etti.

Duyarlı vatandaşlarımız varmış, Allah razı olsun. Ekrem kardeşimiz güzel bir arkadaşımız. Sağ olsun, Allah razı olsun." diye konuştu.