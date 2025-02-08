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İHA

Düzce’de etkili olan kar yağışı ile beraber şehir geneli beyaz örtü ile kaplandı.

Geçtiğimiz akşam saatlerinde polis ekipleri ile Cumayeri ilçe merkezinde kar topu savaşı yapan gençler, bu sefer ilçe karakolunda polis ekipleri ile buluştu.

Karakolda polislerle vakit geçiren gençler, daha sonra tekrar kar topu savaşı gerçekleştirdi.

GENÇLERLE POLİSİN KAR TOPU SAVAŞI GÜNDEM OLDU

Polisler eğlenceli anlara karşılık vererek yürekleri ısıtırken, o anlar anbean kayıt altına alındı.

Düzce’de polislerle kar topu savaşı yapan gençlerin, bu kez Cumayeri ilçe karakolundaki polislerle kar topu savaşı yapması dikkat çekerken, polislerin eğlenceli anlara eşlik etmesi yürekleri ısıttı.