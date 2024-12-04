Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kış mevsimine özel meyve ve sebzelerin satışa sunulmasıyla tezgahlar şenlendi.

Pazar tezgahlarını süsleyen kış meyveleri, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kış aylarında daha tatlı olan 'Düzce kabağı' diye anılan bal kabağı da tezgahlarda yerini bulunca, vatandaşların ilgisini çekti.

KİLOSU 10 LİRADAN SATILIYOR

Üretici Murat Yılmaz, kabağın kilosunun 10 liraya kadar düştüğünü ifade ederek, "Kabak hasadımızı yaptık. Kabağın görüntüsü sert olacak. Genelde taze kabak kendini renginden belli eder. Kabağın içi bazen çürük çıkabilir. Vatandaşlar bunu dışardan anlayabilir. Kendi rengini kaybeden kabağın içi çürük çıkar. Bu kabağın tohumu Afyonkarahisar yöresine ait. Bölgemizde ektiğimiz kabağın tohumu farklı" dedi.

KAPIŞ KAPIŞ GİTTİ

Tezgahlara inen bal kabakları, vatandaş tarafından büyük ilgi gördü.

Özellikle fiyatının uygunluğu sebebiyle tercih edilen bal kabakları kısa sürede tükendi.

Düzce kabağının lezzetli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Daha beyaz olan kabaklar Düzce kabağıdır. Afyonkarahisar kabağının rengi koyu olur" diye konuştu.

"DÖNERİ BİLE YAPILIYOR"

Murat Yılmaz, kabağın en çok tatlılarda kullanıldığını söyleyerek, "Kabağın çok farklı yemekleri var. Yöresine göre değişir. Özellikle tatlı yapımında kullanılıyor ama bir çok yörede farklı tatlar deneniyor. Dönerinin bile yapıldığını duydum. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama biz genelde tatlısını yaparız, böreğin içerisinde kullanırız" şeklinde konuştu.