Edirne'de 80 kiloluk balık yakaladı

Edirne'de yaşayan balıkçı Recai Ateş, öğle saatlerinde ava çıkmak için İpsala ilçesinde denize açıldı.

Bir süre sonra balıkçının ağına büyük bir balık takıldı.

80 KİLOLUK BALIK YAKALADI

Bir süre uğraşan Ateş, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı.

Ateş, yaklaşık 2 metre boyunda ve 80 kilo ağırlığa sahip balığın, yayın balığı olduğunu fark etti.

RESTORANLARA SATACAK

Ateş, uzun süredir bu büyüklükte bir balık yakalamadığını belirterek, bereketli bir av geçirdiklerini söyledi.

Ateş, boyundan uzun olduğunu söylediği balığı restoranlara satacağını belirtti.