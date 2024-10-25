Edirne'de dev fare paniği: Yoldan geçenlerin üstüne atlıyor

İHA

Edirne'de dev fare, mahallelinin kabusu haline geldi.

Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan binaların çevresinde gizlenen dev fare, sokaktan geçen vatandaşların üzerine atlıyor.

Vatandaşların yakalamak için kovaladığı fare, herkese korku saldı.

KEDİ VE KÖPEKLER DEV FAREYİ GÖRMEZDEN GELDİ

Sokaktan geçen kedi ve köpeğin ise kaldırımda dolaşan fareyi fark ettiği halde bir şey yapmamasına da vatandaşlar anlam veremedi.

O esnada yolda geçen vatandaşların koca fareyi görünce kaçmaları ise ilginç görüntülere neden oldu.

O ANLARI KAYDETTİ

Kalabalık arasında dev fare aradan sıyrılarak gözden kayboldu.

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

"İNSANLARIN ÜZERİNE SIÇRIYOR"

Vatandaşlardan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp, insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz." dedi.

"ESKİ YAPILARIN ALTINDAN ÇIKIYOR"

Ciğerci esnafı Kazım Ede ise bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle, farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor." ifadelerini kullandı.