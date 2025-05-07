İHA
Soğuk havalar geride kaldı..
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bahar yağışları, bazı bölgelerde etkisini gösterdi..
Edirne'de şiddetli yağış ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Saraçlar Caddesi'nde yoğun yağış nedeniyle bazı yollar adeta göle döndü.
VATANDAŞLARA UYARI
Vatandaşlar saçak ve tente altlarında beklerken esnafın da yağan yağış ile iş yerlerinin kepenk ve yerlerini temizlediği görüldü.
Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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