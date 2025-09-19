Edirne'deki Musabeyli Göleti tamamen kurudu

Edirne'de etkili olan kuraklık, su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Çok sayıda baraj ve göletlerin kuruma noktasına geldiği kentte tarımsal üretim ve hayvancılık olumsuz etkilenmişti.

Musabeyli Göleti'nin kuraklık nedeniyle tamamen kuruması, bölge açısından "felaketin devamı" olarak tanımlanıyor.

YAĞIŞ OLMAMASI VE SICAKLIK ETKİLEDİ

Musabeyli köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve sıcaklar nedeniyle haziran ayından itibaren düşmeye başladı.

GÖLETİN SUYU ÇEKİLDİ

Kısa süreli sağanak geçişlerinin fayda sağlamaması ve göleti besleyen su kaynaklarının da kurumasıyla göletin suyu tamamen çekildi.

Gölet sazlıklarla kaplandı, bazı bölümlerinde irili ufaklı çatlaklar oluştu.

BESİCİLERİN SU KAYNAĞI İDİ

Besiciler, göletteki kuraklık nedeniyle farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

TUNCA NEHRİ'NDEN SONRA MUSABEYLİ GÖLETİ DE KURUDU

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı kentte daha önce de Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu.

