Ege ve Marmara'da hayalet ağ temizliği sürüyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Ege ve Marmara denizlerinde hayalet ağların temizlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Proje, deniz altı yaşamını tehdit eden terk edilmiş av araçlarını ortadan kaldırarak su altı ekosistemini koruma ve sürdürülebilir balıkçılığı destekleme amacı taşıyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR

Özellikle Cunda Adası kıyılarında yoğunlaşan, uzman dalgıçlar ve bilim insanlarının katkısıyla yürütülen çalışmalarda hem sahada temizlik faaliyetleri sürdürülüyor hem de bilimsel veriler elde edilmesine olanak tanınıyor.

Elde edilen bilimsel verilerle ekosistemin daha yakından tanınması ve gelecek nesillere daha sağlıklı denizler bırakılması hedefleniyor.

"TOPLUMA DOĞRUDAN FAYDA SAĞLIYORUZ"

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak denizlerimizin korunmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bilimsel sorumluluğumuzun gereği olarak, deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağların temizlenmesinde önemli görev üstleniyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde denizlerin biyoçeşitliliğini koruyor, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine destek oluyor ve topluma doğrudan fayda sağlıyoruz.

Üniversitemiz yalnızca eğitim ve araştırma alanında değil, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda da öncü bir misyon üstlenmektedir. Denizler, hepimizin ortak mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle çevresel projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

HAYALET AĞLAR NEDİR

Hayalet ağlar, denizlerde terk edilmiş veya kaybolmuş balıkçı ağlarıdır.

Bu ağlar, deniz canlılarına zarar verir ve ekosistemin dengesini bozar.

Bu nedenle temizlenmeleri, deniz yaşamının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.