AA

Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan sismik hareketlilik, bölgedeki turizmi derinden sarsmış durumda.

Son yaşanan depremler, özellikle Yunanistan'daki Santorini ve benzeri turistik adalarda günlük yaşamı olumsuz etkilerken, erken rezervasyon iptalleri de turizme yeni bir yön veriyor.

Türkiye, tatilcilerin tercih ettiği bir destinasyon haline geldi.

TURİSTLERİN YENİ ROTASI TÜRKİYE

Yunan hükümetinin turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması için yürüttüğü çalışmalar, Türkiye'nin bu yaz adalardaki turisti kendine çekeceği düşüncesini destekler nitelikte.

Adalarda tatil yapmayı düşünen turistler, son dönemdeki sarsıntılar nedeniyle rezervasyonlarını iptal ederek yakın noktalardan biri olan Türkiye'ye yöneliyor. Bu talep Türkiye'nin tatil merkezlerindeki erken rezervasyona yansıdı.

İLGİ BODRUM VE MUĞLA'DA YOĞUNLAŞTI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, AA muhabirine, bir süredir sismik hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi'ndeki adaların önemli sayıda turist ağırladığını söyledi.

Türkiye'nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizen İşler, "Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz." dedi.

"YENİ BİR MÜŞTERİ PORTFÖYÜ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İşler, Çeşme'nin yeni destinasyon noktası olarak iyi göründüğünü ve fuarlarda İzmir'i en iyi şekilde tanıtarak daha fazla turisti çekilebileceğini dile getirdi.

Turizmciler olarak tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İşler, "Şu anda adalardan kaçanların Mısır'a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum'a kaydını görüyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge ise Yunan turizminin özellikle adaların erken rezervasyon sorunu yaşadığını vurguladı.

"PAHALILIK ALGISI KAYBOLDU"

Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğin Türkiye'de erken rezervasyonda artışa neden olduğunu bildiren Belge, şöyle konuştu: