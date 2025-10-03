Eğirdir Gölü'nde tarihi kuraklık: İkiye bölündü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve “yedi renkli göl” olarak bilinen Eğirdir Gölü, kuraklık, azalan yağışlar ve bilinçsiz tarımsal sulamanın etkisiyle dramatik şekilde küçüldü. Son haftalarda gölün kuzey ve güney havzaları arasındaki bağlantı koparak göl ikiye bölündü. Drone görüntülerinde, orta kesimlerde suyun tamamen çekildiği, adacıkların oluştuğu ve vatandaşların gölün ayrılan kısmını yürüyerek geçtiği görüldü.

"EN KÖTÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Küçük, göldeki kuruma sürecinin yıllar önce öngörüldüğünü belirtti:

Eğirdir Gölü ve Türkiye’nin Göller Bölgesi şu anda en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Kuzey ve güneyin ayrılması, gölü canlı bir organizma gibi düşündüğümüzde bir organın diğerinden ayrılması anlamına geliyor.

İNSAN MÜDAHALESİ, KURUMA HIZLANDIRIYOR

Küçük, özellikle tarım ve sulama faaliyetlerinin göllerin kuruma sürecini hızlandırdığını vurguladı:

Son 20–30 yılda bölgemizde yapılan yoğun tarım ve sulama faaliyetleri, göllerin daha erken kurumasına yol açtı. İnsan müdahalesi devam ettikçe göllerin kurumamasını beklemek mümkün değil.

"BÖYLE GİDERSE İKİ KÜÇÜK GÖL OLARAK KALACAK"

Prof. Dr. Küçük, mevcut süreç devam ederse önümüzdeki 10 yıl içinde Eğirdir Gölü’nün iki küçük göle ayrılabileceğini söyledi. Suyun çekilmesiyle gölün sığlaşmasının, buharlaşmayı hızlandırdığı ve süreci göl aleyhine işlettirdiği ifade edildi.

SU TASARRUFU YAPILMALI

Küçük, çözümün doğadan beklenemeyeceğini ve önlem alınması gerektiğini belirterek şu önerileri paylaştı:

Yer altı sularının tarımsal kullanımının durdurulması

Sadece içme suyu için kullanılması

Belediyelerin su kullanımında örnek olması ve halka tasarruf mesajları vermesi

BÖLGE HALKI ENDİŞELİ

Eğirdirli çiftçi Mehmet Erdem, gölün iki yılda derinliğinin 18 metreden 4 metreye düştüğünü belirterek, “Bahçelerimizde sondajla sulama yapıyoruz ama göl tamamen çekilirse pompalarımız çalışmaz. Balıkçılar artık ava çıkamıyor. Durum çok kötü, yetkililer çözüm bulmalı.” dedi.