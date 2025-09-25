Ekrana diş macunu sürmenin etkisi! Telefoncular özellikle gizliyor...

Telefon ekranındaki çizikler can sıkıcı bir problem...

Peki, bu küçük ama sinir bozucu izlerden kurtulmanın çok basit bir yöntemi olduğunu biliyor muydunuz?

Üstelik çoğu kişi evinde bulunan bir malzemeyle bunu yapabiliyor!

Araştırmalara göre, hafif ve yüzeysel çiziklerin görünümünü azaltmak için kullanılan yöntemlerden biri diş macunu.

Evet, yanlış duymadınız; günlük diş fırçanızla kullandığınız o macun, ekranınızdaki çiziklere karşı küçük bir sihir gibi çalışabiliyor.

MACUNLA ÇİZİKLERİ SİLİN

Bir miktar beyaz, jel olmayan diş macununu yumuşak bir bezle çizik bölgesine dairesel hareketlerle sürüyorsunuz.

Ardından nemli bir bezle macunu temizleyip ekranı kuruluyorsunuz.

Kullanıcı deneyimleri, özellikle yüzeysel çiziklerde ekranın daha pürüzsüz ve parlak göründüğünü gösteriyor.