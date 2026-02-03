Elazığ'da 47 yaşındaki hemşire, çocuklarıyla birlikte önyargıları 'yumrukladı'

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ’da hemşire olarak görev yapan Aslı Karakaş, çocuklarını boks kursuna yazdırmasının ardından kendisi de ringe adım attı. Mesleki yoğunluk, sağlık problemleri ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme isteğiyle spora yönelen Karakaş, oğullarıyla birlikte antrenmanlara katılmaya başladı.

Kickboks dünya ve Avrupa şampiyonu antrenör Hamza Kendircioğlu yönetiminde sürdürülen çalışmalarda anne ve oğulları, teknik ve kondisyon idmanlarını birlikte yaparak zaman zaman rakip, zaman zaman ise partner oldu.

"BU RİNGDE SADECE YUMRUK ATMIYORUZ"

Boksun hayatına kattığı değişimi anlatan Aslı Karakaş, spora başlama sürecinin çocuklarıyla birlikte geliştiğini belirterek, bu deneyimin hem fiziksel hem de ruhsal anlamda kendisine çok iyi geldiğini söyledi. Boyun fıtığı nedeniyle yaşadığı ağrıların zamanla azaldığını ifade eden Karakaş, boksun dışarıdan sert görünmesine rağmen kişisel sınırları aşmayı öğreten bir spor olduğunu vurguladı.

Karakaş, “Burada sadece yumruk atmıyoruz; korkularımızı ve önyargılarımızı yeniyoruz. Ben vazgeçmedikçe çocuklarımın da vazgeçmediğini gördüm. Bu yüzden tüm annelere cesur olmalarını tavsiye ediyorum.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

SPOR, SINAV STRESİNİ AZALTTI

Üniversite sınavına hazırlanan 18 yaşındaki Serhat Efe Karakaş ise boksun, derslerine beklediğinin aksine olumlu katkı sağladığını belirtti. Annesi ve kardeşiyle birlikte spor yapmanın motivasyonunu artırdığını söyleyen Serhat Efe, bu sürecin disiplin ve odaklanma konusunda kendisini geliştirdiğini ifade etti.

"AİLECE YAPTIĞIMIZ ORTAK BİR ALAN OLDU"

13 yaşındaki Kaan Karakaş da ailesiyle birlikte aynı sporu yapmanın kendisini motive ettiğini belirterek birlikte geçirilen zamanın, aile bağlarını güçlendirdiğini söyledi. Kaan, annesi ve ağabeyinin azminin kendisini şaşırttığını dile getirdi.

ANTRENÖRDEN TAM NOT

Kickboks Dünya Şampiyonu Antrenör Hamza Kendircioğlu ise Aslı Karakaş’ın spora kısa sürede uyum sağladığını ve büyük bir disiplinle çalıştığını belirtti. Anne ve çocuklarının birlikte spor yapmasının süreci daha keyifli hale getirdiğini ifade eden Kendircioğlu, ailenin boksu severek ve bilinçli şekilde sürdürdüğünü söyledi.