Havluları zımparaya çeviren o büyük hata! Meğer yıllardır yanlış derecede yıkıyormuşuz...

Havluların o ilk alındığı günkü yumuşacık, bulut gibi dokusunu korumak her ev sahibi için adeta bitmek bilmeyen bir mücadele gibidir.

Birkaç yıkama sonrası sertleşen, suyu emmeyen ve cildinizi tahriş eden "zımpara" etkisindeki havluların sorumlusu genellikle yanlış deterjan kullanımı sanılsa da, asıl gizli suçlu çamaşır makinesinde seçtiğiniz yıkama sıcaklığıdır.

Pek çok kişi, yüksek ısının daha fazla hijyen sağladığına inanarak havlularını 90 derece gibi çok yüksek sıcaklıklarda yıkama hatasına düşüyor.

Ancak gereğinden fazla ısı, havlu liflerini yakarak dokunun kalıcı olarak sertleşmesine ve renginin solmasına neden oluyor.

Peki, hem hijyeni sağlamak hem de o otel konforundaki yumuşaklığı evinize taşımak için ideal derece hangisi?

EN İDEAL YIKAMA SICAKLIĞI

Günlük kullanımda 40 derecelik yıkama ve kaliteli toz deterjan kullanımı mikroplarla savaşmak için yeterli. Ancak uzmanlar, "özel durumlar" için hayati bir uyarıda bulunuyor: Eğer evde bir enfeksiyon riski, açık yara veya vücut sıvılarıyla temas söz konusuysa, sıcaklık mutlaka 60°C’ye çıkarılmalı. Hijyenin en büyük düşmanının ise nem olduğunu belirten uzmanlar, havluların kullanımdan sonra mutlaka iyice kurutulması ve düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Hijyenik ve uzun ömürlü havlular için uzmanlar şu reçeteyi sunuyor:

Yumuşatıcıyı Bırakın: Liflerin üzerini film tabakasıyla kaplayarak emiciliği yok eder.

Devri Yükseltin: Dakikada en az 1.400 devir ile nemi etkili şekilde atın.

Makineyi Tıklım Tıklım Doldurmayın: Çamaşırlar serbest hareket etmezse temizlenemez.

Dozajı Ayarlayın: Çok fazla deterjan kalıntı bırakırken, azı temizlemez. Bu kurallara uyulduğunda, 40 derecelik bir yıkama bile mükemmel sonuç veriyor.