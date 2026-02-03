Faturayı İndiren Zaman Ayarı: Elektriği Bu Saatlerde Kullanan Daha Fazla Ödüyor Artan elektrik faturalarıyla birlikte tüketiciler, enerji kullanım alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Uzmanlar, elektriğin gün içinde bazı saatlerde daha yoğun kullanıldığını ve bu dönemlerdeki tüketimin faturaları önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

Uzmanlar, özellikle 18.00-22.00 saatleri arasında yoğun elektrik tüketiminin maliyetleri artırdığını belirtiyor.

Enerji maliyetlerini düşürmek isteyenlere, yoğun kullanımı günün daha sakin saatlerine kaydırmaları öneriliyor.

Elektrik fiyatlarına yönelik yeni uygulamalar, tüketim saatlerinin fatura tutarları üzerindeki etkisini daha görünür hale getirdi. Enerji uzmanları, günün bazı zaman dilimlerinde artan talep nedeniyle birim maliyetlerin yükseldiğine dikkat çekiyor. Özellikle akşam saatlerinde yapılan yoğun kullanımın bütçeleri zorlayabileceğini vurguluyor. İşte en pahalı tüketim saatleri: EN PAHALI SAATLER Elektrik tüketimine ilişkin paylaşılan güncel veriler, akşam saatlerinde şebeke üzerindeki yükün en üst seviyeye çıktığını ortaya koyuyor. Özellikle 18.00–22.00 saatleri arasında konutlarda artan kullanım, enerji talebini zirveye taşıyor. İş çıkış saatleriyle birlikte aydınlatma sistemleri, ev aletleri ve elektronik cihazların aynı anda devreye girmesi, bu zaman dilimini en pahalı tüketim aralığı haline getiriyor. Uzmanlar, söz konusu saatlerde yüksek güç tüketen elektrikli ısıtıcı, fırın ve kurutma makinesi gibi cihazların kullanımının faturalarda ciddi artışlara yol açtığına dikkat çekti. Bu nedenle, enerji maliyetlerini düşürmek isteyen tüketicilere yoğun elektrik tüketimini günün daha sakin saatlerine kaydırmaları öneriliyor.

