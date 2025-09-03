Elazığ'da bir balıkçı Sibirya Mersin balığı yakaladı: Havyarının değeri 2 milyon lira

Elazığ'ın Palu ilçesinde amatör balıkçı Mehmet Karabayır, başına gelen olayla şoke oldu.

Karabayır'ın oltasına yaklaşık 15 kilo ağırlığında Sibirya Mersin balığı takıldı.

"TEKRAR SUYA BIRAKACAĞIM"

Yıllardır bu bölgede balık tuttuğunu ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını dile getiren Karabayır, "İlk defa benim oltama böyle bir balık takılıyor. Bu herhalde Mersin balığı ve nesli tükenmek üzere. Bunu tekrar suya bırakacağım.

40 senedir bu işi yapıyorum. İlk defa benim oltama takıldı. Hem sevindim hem üzüldüm." dedi.

2 MİLYON LİRAYA KADAR ALICI BULABİLİYOR

Mersin balığının havyarının 2 milyon liraya kadar değer bulabildiğini ifade eden uzmanlar, doğal yaşam alanı Hazar Denizi ve Sibirya olmasına rağmen balığın Murat Nehri'nde görülmesini önemli bulduklarını kaydetti.