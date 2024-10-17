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İHA

Malatya'da meydana gelen deprem büyük panik yarattı.

Merkezi Kale ilçesi olarak tespit edilen depremin büyüklüğü 5.9 olarak ölçüldü.

Elazığ'da da şiddetli şekilde hissedilen depremde 20 bina ağır, 517 bina ise az hasar görürken, depreme dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.

TIRAŞI BIRAKIP KAÇTILAR

Deprem anında kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.