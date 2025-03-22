İHA
Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi ve Karakoçan ilçesinin dağlık bölgelerinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri görüntülendi.
Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan keçileri avlayanlara ise cezai işlem uygulanıyor.
650 BİN LİRA CEZA
Koruma altında bulunan bu türleri avlamanın cezası 650 bin lira.
EŞSİZ MANZARALAR OLUŞTU
Doğal yaşam alanlarında özgürce dolaşan keçiler, karlı dağlarda eşsiz manzaralar oluşturdu.
O anlar ise vatandaşların cep telefon kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış