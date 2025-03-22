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Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi: Avlama cezası 650 bin lira

Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi: Avlama cezası 650 bin lira Harput Mahallesi ve Karakoçan ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçilerinin görüntüleri kameralara yansıdı.