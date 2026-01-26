Elazığ’da kar eğlencesi tehlikeye dönüştü: Şişme botu ATV ile çektiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Elazığ’da kar yağışının ardından vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Harput bölgesinde bir araya gelen grup, şişme botu ATV araca bağlayarak kar üzerinde çekmeye başladı.

HIZ ARTINCA TEHLİKE BÜYÜDÜ

ATV aracın hızlanmasıyla birlikte botun içinde bulunan şahıs, bir süre sonra dengeyi kaybetti. Başında kask bulunan kişinin kar üzerine düştüğü anlar, hem eğlenceli hem de tehlikeli görüntüler oluşturdu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şişme botun ATV tarafından hızla çekildiği ve ardından bottaki kişinin düştüğü anlar net şekilde yer aldı.