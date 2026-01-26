Abone ol: Google News

Elazığ’da kar eğlencesi tehlikeye dönüştü: Şişme botu ATV ile çektiler

Elazığ’da kar üzerinde eğlenmek isteyen bir grup, şişme botu kızak gibi kullanarak ATV araca bağladı. Hızla çekilen bottaki kişinin düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 10:00
  • Elazığ’da bir grup, şişme botu ATV’ye bağlayarak kar eğlencesi düzenledi.
  • ATV hızlanınca botta bulunan kişi dengesini kaybedip düştü.
  • Düşme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ’da kar yağışının ardından vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Harput bölgesinde bir araya gelen grup, şişme botu ATV araca bağlayarak kar üzerinde çekmeye başladı.

HIZ ARTINCA TEHLİKE BÜYÜDÜ

ATV aracın hızlanmasıyla birlikte botun içinde bulunan şahıs, bir süre sonra dengeyi kaybetti. Başında kask bulunan kişinin kar üzerine düştüğü anlar, hem eğlenceli hem de tehlikeli görüntüler oluşturdu.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay, çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şişme botun ATV tarafından hızla çekildiği ve ardından bottaki kişinin düştüğü anlar net şekilde yer aldı.

Yaşam Haberleri