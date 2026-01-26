Muaythai ve kickboksa adanan bir ömür: Şampiyonlar yetiştiren milli antrenör

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

53 yaşındaki Yücel Haspolat, henüz 17 yaşındayken kickboks ve muaythaiyle tanıştı. Çırak olarak çalıştığı marangozdan çıktıktan sonra haftanın 6 günü yaklaşık 45 dakika yürüyerek spor salonuna giden Haspolat, imkânsızlıklar içinde başladığı spor hayatında azmiyle dikkat çekti.

Pamuk tarlasında çalışmak için gittiği Adana’da özel maçlara çıkan Haspolat, daha sonra Kayseri’ye dönerek kickboks, muaythai ve wushu branşlarında kendisini geliştirdi.

MİLLİ TAKIMA UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Katıldığı organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanan Haspolat, elde ettiği başarılarla önce sporcu, ardından antrenör olarak milli takımda görev aldı. 2008 yılında antrenöründen devraldığı spor salonu, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

100'Ü AŞKIN MİLLİ SPORCU YETİŞTİRDİ

Dört çocuk babası olan Haspolat, bugüne kadar 100’den fazla sporcuyu milli takıma kazandırdı. Dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştiren tecrübeli antrenör, genç sporcuları Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandıracak şekilde hazırlamaya devam ediyor.

"ŞAMPİYON ÇIKARDIKÇA GURUR DUYUYORUM"

Yücel Haspolat, milli takıma sporcu kazandırmanın tarif edilemez bir mutluluk olduğunu söyledi. 2010 yılında ilk sporcusunu milli takıma verdiğini belirten Haspolat, sonraki yıllarda bu başarıyı istikrarlı şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

Haspolat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanıldığında büyük gurur yaşadıklarını vurgulayarak, İstiklal Marşı’nın okutulmasının kendileri için en büyük ödül olduğunu dile getirdi.

"HAYALİMDE YOKTU, NASİP OLDU"

Yetiştirdiği sporculardan Mertcan Yıldırımer’in dünya şampiyonu olmasının kendisini derinden etkilediğini anlatan Haspolat, başlangıçta milli takım antrenörü olmayı hayal etmediğini söyledi. Bugün geldiği noktadan dolayı şükrettiğini belirten Haspolat, sporcularını kendi evlatları gibi gördüğünü kaydetti.

YENİ HEDEF: YENİ ŞAMPİYONLAR

36 yıldır sporun içinde olduğunu vurgulayan Haspolat, bu yıl da yeni şampiyonlar yetiştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Kayseri’de faaliyet gösteren 35 muaythai kulübünde yaklaşık 900 sporcunun aktif olarak spor yaptığını belirten Haspolat, sporcuların lisanslı şekilde branşlarında faaliyet göstermelerinin önemine dikkat çekti.