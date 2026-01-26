'Mektepli' kadın pilotlar gökyüzüne THK üniversitesiyle hazırlanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında havacılığı sevdirmek amacıyla kurulan Türk Hava Kurumu, bugün de bu misyonunu THK Üniversitesi aracılığıyla sürdürüyor. Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi öncü isimleri yetiştiren kurum, genç kuşaklara havacılık tutkusunu aşılamaya devam ediyor.

Farklı meslek ve eğitim geçmişlerinden gelen kadınlar, THK’nin sunduğu pilotaj programları sayesinde ortak hayalleri olan uçma hedefi doğrultusunda bir araya geliyor.

SİMÜLATÖRLER EĞİTİMİN KALBİNDE

THK Uçuş Akademisinde görev yapan uçuş öğretmeni Koray Turgut, simülatör eğitimlerinin uçuş eğitiminin en kritik aşaması olduğunu belirtti. Akademide öğrencilerin hem simülatör hem de gerçek uçuşlarla kapsamlı bir eğitimden geçtiğini ifade eden Turgut, acil durum senaryolarının da birebir uygulandığını söyledi.

Eğitimlerin Türkçe ve İngilizce olarak verildiğini aktaran Turgut, uçuş eğitiminin ortalama 1,5 ila 2 yıl sürdüğünü kaydetti.

HAVACILIKTA KARİYER SEÇENEKLERİ GENİŞ

Mezunların ticari pilot lisansı aldığını belirten Turgut, bu lisansla hava yolu şirketlerine başvuru yapılabildiğini, business jetlerde uçulabildiğini ya da uçuş öğretmenliği kariyerine adım atılabildiğini ifade etti.

Eğitimlerin entegre ve modüler olarak ikiye ayrıldığını dile getiren Turgut, özellikle çalışan bireylerin modüler programı tercih ettiğini söyledi.

"BU MESLEĞİN GELECEĞİ ÇOK AÇIK"

THK Üniversitesi Pilotaj Bölümünde üniversite eğitimi alan öğrencilerin ise dört yıl süren teorik ve pratik derslerle yetiştirildiğini belirten Turgut, pandemiden sonra havacılık sektörünün hızla büyüdüğüne dikkati çekti.

Turgut, hava yolu şirketlerinin yeni uçaklar ve destinasyonlarla filolarını genişlettiğini vurgulayarak, havacılığa ilgi duyan herkesi THK yerleşkesine davet etti. “Burası Atatürk’ün kurumu, milletin kurumu. Herkesi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız.” dedi.

KADIN ÖĞRENCİLERDEN İLHAM VEREN HİKAYELER

Pilotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nesrin Kutluata, pilotluğun çocukluk hayali olduğunu ve ailesinin kendisini her zaman desteklediğini söyledi. Eğitimde teori ve pratiğin dengeli şekilde verilmesinin kendilerini uçuşlara hazır hale getirdiğini belirten Kutluata, pilot olmak isteyenlere cesur olmaları çağrısında bulundu.

Aynı bölümde eğitim alan Reyyan Çiftçioğlu ise bir arkadaşının etkisiyle pilotluğa yöneldiğini anlattı. Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Çiftçioğlu, pilotluğun büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

MESLEK DEĞİŞTİRİP GÖKYÜZÜNE AÇILANLAR

THK Uçuş Akademisi öğrencisi Birce Güngör, aslında mimarlık mezunu olduğunu ancak pilotluk hayalini gerçekleştirmek için THK’yi tercih ettiğini söyledi. Babasının da pilot olduğunu belirten Güngör, mesleğe duyduğu sevginin kendisini etkilediğini ifade etti.

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olan Gamze Ceylan ise çocukluk yıllarından beri pilotluğu güçlü bir kadın mesleği olarak gördüğünü söyledi. THK’nin sunduğu eğitim imkanlarını araştırdıktan sonra karar verdiğini aktaran Ceylan, “İyi ki bu adımı atmışım.” dedi.

HEDEF: GÖKTÜZÜNDE DAHA ÇOK KADIN

Kadın pilot adayları, aldıkları eğitimlerle hem kendi hayallerini gerçekleştiriyor hem de havacılık sektöründe kadın temsiliyetinin artmasına katkı sağlıyor. THK Üniversitesi, bu alanda “mektepli” pilotlar yetiştirmeyi sürdürüyor.