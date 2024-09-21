İHA
Elazığ’da temizlik işçisinden herkese örnek olacak hareket...
Temizlik işçisi olarak çalışan 59 yaşındaki Mehmet Gürgöze, görevini yapmak üzere Harput Caddesi’ne gitti.
PARA VE ALTIN DOLU CÜZDAN BULDU
Gürgöze, çalıştığı sırada yerde siyah renkte bir cüzdan buldu.
Cüzdanın içinde altın ve yüklü miktarda para olduğunu gören Gürgöze, bu durumu fırsat olarak görmedi ve doğruyu yapmaya karar verdi.
TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ÖRNEK HAREKET
Gürgöze, örnek bir davranış sergileyerek cüzdanı sahibine ulaştırmak üzere amirleriyle birlikte polise teslim etti.
"ALLAH HARAM YEMEYİ NASİP ETMESİN"
Olayın ardından konuşan Gürgöze, "Allah bana haram para yemeyi nasip etmesin" diyerek bulduğu paranın kendisine ait olmadığını vurguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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