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Elazığ'da yerde bulduğu altın dolu cüzdanı polise teslim etti

Elazığ'da yerde bulduğu altın dolu cüzdanı polise teslim etti Temizlik yaparken bulduğu altın ve para dolu cüzdanı sahibine ulaştırması için amirleri ile birlikte polise teslim eden temizlik işçisi, "Allah bana haram para yemeyi nasip etmesin" dedi.