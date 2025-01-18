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Haber Merkezi

Ensonhaber, sokağın nabzını tutmaya devam ediyor.

Bu kez berberlerin fiyatlarını öğrenmek üzere, Bulgurlu'da sokağa çıktı.

Muhabirimiz Taha Gecü, berberlere tek tek mikrofon uzattı ve son fiyat tarifesini sordu.

Berberlerden ise şöyle cevaplar geldi;



"ORTALAMA FİYATIN ATINDA ÇALIŞIYORUZ"

Kuaförler odasının belirlediği fiyatın altına çalışıyoruz. Ortalama tarife biraz daha yüksek. Piyasaya göre uygun tutmaya çalıştık. Ortalama saç-saka fiyatı 800 TL'yi buluyor. Bakım yapıldığı zaman; cilt bakımı ya da manikür ekstra bakıma girer. 1200 TL gibi bir rakamla çıkıyor buradan.

"SEMTİNE VE MÜŞTERİSİNE GÖRE DEĞİŞİYOR"

Başka bir berber ise fiyatların semte göre değiştiğini söyledi. Konuşmasında belirlenen fiyatı söyleyen berber, "Berberler odasının sunmuş olduğu fiyat tarifesi, 650 TL saç-sakal. Tabii her berbere göre de fiyatlar değişiyor. Semtine göre, müşterisine" göre dedi.