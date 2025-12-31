Ensonhaber'in viral olan röportajı yılbaşında da dolaşımda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ensonhaber YouTube kanalımızda sokağın nabzını tuttuğumuz eğlenceli röportajlarımıza her gün bir yenisi ekleniyor.

Ama biri var ki unutulmuyor...

Sürekli sahada halkın nabzını tutan Ensonhaber ekipleri, İstanbul'un farklı noktalarındaki sokak röportajlarıyla gündemi sallıyor.

Geçitğimiz Ramazan ayına ilişkin yaptığımız sokak röportajında gelen bir cevap, yılbaşında yeniden gündem oldu.

"KUTLAMIYORUM"

"Ramazan ayından hayatınızda ne değişiyor?" sorusunu yönelttiğimiz son röportajımızda verilen bir cevap ise fenomenlere kadar malzeme çıkardı.

Ensonhaber mikrofonuna "Ramazan'ı kutlamıyorum" cevabını veren bir vatandaşın o anları sosyal medyada viral oldu.

YILBAŞINDA GÜNDEME GELDİ

Aylar sonra bu cevap, yılbaşında da gündem oldu. Çoğu sosyal medya kullancısı, bu cevabı paylaşarak "yılbaşını kutlamıyorum" dedi.