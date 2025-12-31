Kars’ta vatandaşlar yoğun kar yağışı altında halay çekti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kars beyaza büründü...

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kent genelinde kar yağışı etkisini artırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde karla birlikte tipi etkili olurken, kar yağışının yarın da etkisini sürdüreceği öğrenildi.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kars Kalesi’nin gezdiklerini ifade eden vatandaşlar, tarihi doku ve kar yağışının çok güzel olduğunu belirttiler.

Kars’ta kar yağışı vatandaşları sokaklara döktü.

KAR ALTINDA HALAY ÇEKTİLER

Kars Kalesi’nin altında bulunan Bedesten Bölgesi’ne gelen vatandaşlar, burada sevdikleriyle birlikte karın keyfini çıkardı.

Bazı vatandaşlar ise çalan müzik eşliğinde halay çekip oynadı.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.