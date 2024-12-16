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AA

Türkiye'nin kış turizminde gözde yerlerinden olan Erciyes'te hareketlenme sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizm merkezi Erciyes, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

70 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

Kayak sezonunun 3 hafta önce açıldığı Erciyes, hafta sonu 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Geçen yıl 2 milyon 500 bin misafir ağırlayan kayak merkezi, yeni sezonda da yerli ve yabancı turistler tarafından tercih ediliyor.

112 KİLOMETRELİK PİST UZUNLUĞU

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 19 mekanik tesisi olan Erciyes'in, Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na (ICAR) üyeliği bulunuyor.