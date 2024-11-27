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İHA

Kış mevsiminin gelmesiyle yurdun dört bir yanında kar yağışları etkili oldu.

Doğal güzelliğiyle öne çıkan ve son günlerde etkili kar yağışıyla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi de ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor.

HER MEVSİM FARKLI GÜZELLİKLER SUNUYOR

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan ve 40 metreden dökülen şelale, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edilen şelale, son günlerde yaşanan yoğun kar yağışıyla beyaz gelinliğini giydi.

KARTPOSTALLIK MANZARALAR

Kısmen donması nedeniyle buz sarkıtlarının da oluştuğu şelale, beyaz örtüyle bütünleşerek kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar, yoğun kar yağışının ardından gelinliğini giyen şelalenin herkesi adeta büyülediğini ifade etti.