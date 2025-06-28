Erzincan yaylalarında koyun kırkma sezonu başladı

Erzincan’ın önemli hayvancılık merkezlerinden Tercan ilçesinde, küçükbaş hayvanların temizliği ve serinlemesi amacıyla koyun kırkımı sezonu başladı. Üreticiler, sıcak havalarda hayvanların rahatlaması ve verimin artması için kırkım işlemini özenle gerçekleştiriyor.

Munzur Dağları’nın 3 bin 370 metre rakımlı yaylalarında koyunlarını kırkan yetiştiriciler, günlük yaklaşık 500 koyunun kırkıldığını belirtiyor. Kırkım sayesinde hayvanların hem serinlediğini hem de daha sağlıklı geliştiğini ifade eden üreticiler, bu uygulamanın besicilik gelirlerine de olumlu yansıdığını dile getiriyor.

"İŞLEMDEN SONRA HAYVANLAR RAHATLIYOR"

Küçükbaş hayvan yetiştiricisi Ahmet Demir, "Erzincan’da kırkım dönemi başladı. Bu işi yaylalarda yapıyoruz ve oldukça zahmetli bir süreç. Ancak işlem tamamlandıktan sonra hayvanlar rahatlıyor. Kırkımdan önce koyunları bol su bulunan alanlara götürerek yıkıyoruz" dedi.

"YÜNLER ARTIK ESKİSİ GİBİ İLGİ GÖRMÜYOR"

Bir diğer üretici ise, şunları söyledi: