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İHA

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde görev yapan sağlık çalışanı Serkan Kelle, eşiyle birlikte Dumanlı Yaylası’nda “Çemşit” adını verdikleri bir bozayıyı elleriyle besledi. O anları eşi kamerayla kayda aldı. Görüntülerde Kelle’nin “Çemşit gel” diye seslenmesiyle bozayının ürkek ama kararlı adımlarla yanlarına yaklaşması dikkat çekti.

"MİLLET KEDİ KÖPEK BESLİYOR, BİZ DE AYI"

“Millet kedi, köpek besliyor, biz ayı” diyerek espri yapan çiftin, vahşi doğayla kurduğu sıcak bağ izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Zaman zaman ayıyla aralarındaki mesafenin iyice kapanması ise yürekleri ağıza getirdi.