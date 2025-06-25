Erzincan'da emekli öğretmenin kurduğu lavanta bahçesine ilgi

Rengârenk görüntüsü ve ferahlatıcı kokusuyla dikkat çeken lavanta bahçesi, emekli öğretmen Adnan Doğan tarafından tamamen ziyaretçilerin beğenisine sunulmak amacıyla oluşturuldu.

Emekliliğinin ardından lavantalara ilgi duymaya başlayan Doğan, Erzincan'da benzeri olmayan bu projeyi hayata geçirme sürecini anlatarak "Erzincan'da böyle bir bahçe yoktu. 8 bin kök lavanta ektim. 3 yılda güzel bir bahçe çıktı.

İnsanların burada gezmesi beni de mutlu ediyor. Ayrıca morali bozuk insanlar dahi buraya gelince mutlu oluyorlar." dedi.

"ÇOCUKLARIM VE BEN MUTLUYUZ"

Bahçede ailesiyle birlikte fotoğraf çektiren Neslihan Eren, "Şu an mor bahçedeyiz. Buranın fotoğraf görselini çok beğeniyoruz. Her yıl geliyoruz ve fotoğraf çekiliyoruz. Çocuklarım ve ben burada çok mutluyuz." diye konuştu.

"HER TARAF LAVANTA DOLU"

Öte yandan Almanya'dan gelen bir diğer ziyaretçi Gülriz Doğan Yıldız ise lavantaların sadece kokusu ve görüntüsüyle değil, dekoratif kullanımıyla da ilgisini çektiğini kaydetti.

Gülriz Doğan Yıldız, "Her taraf lavanta dolu, çok güzel kokuyor. Misafirler burada fotoğraf çekiliyor. Lavantaların kokusu çok hoş ve çok güzel bir görseli var. Bu lavantaları ben düğünümde kurutulmuş olarak kavanozlara koyup dekorasyon amaçlı kullanmıştım. Çok da güzel oluyor." ifadelerine yer verdi.