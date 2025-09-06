Erzincan'da film sahnelerini aratmayan kovalamaca: Köylüler fenerle ayı kovaladı

Cesur vatandaşlar, ayının peşine düştü...

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Sırakonak köyünde akıllara durgunluk veren tuhaf bir olay yaşandı.

Gece saatlerinde köyün giriş kısmında gezen bir ayı kendisini fark eden köylüler tarafından fenerle kovalandı.

FENERLE AYININ PEŞİNE DÜŞTÜLER

İlginç kovalamacanın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayıyı fark eden iki arkadaş, ayının köyün yerleşim alanına doğru ilerlediğini görünce el feneri ile ayının peşine düştü.

AYI KÖYE GİRMEDEN UZAKLAŞTI

Ayının köye girmemesi için çaba sarf eden vatandaşlar ellerindeki fener ile ayıyı korkutmayı başardı.

Görüntülerde ayının kaçtığı, köylülerin ise ayının peşinden koşuşturduğu görülüyor.

Köylülerin cesareti sayesinde ayı, köye giremeden uzaklaştırıldı.