Erzincan'da kayak merkezine gelen İngiliz turistlere davullu zurnalı karşılama

İHA

Kar yağışlarının etkili olmasıyla kış tatiline rağbet arttı.

Kayak sezonunun da açılmasıla Türkiye'de bulunan merkezlerde yoğunluk oluştu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ergan Kayak Merkezi'ne ev sahipliği yapan Erzincan'da da sezon açıldı.

TATİL SEZONU AÇILDI

Ergan Kayak Merkezi'ne yabancı ülkelerden kayak için gelmeler başladı.

Kar kalınlığının 75 santimetre olarak ölçüldüğü Ergan Kayak Merkezine İngiltere’den ilk kez bir aile kayak için geldi.

İNGİLİZ AİLEYE DAVULLU ZURNALI KARŞILAMA

Uzun yıllardır İngiltere’de yaşamlarını sürdüren 4 kişilik Türk aile, bu sene sosyal medyada izledikleri videolardan etkilenerek kayak tatili için Ergan Kayak Merkezine gelmeyi tercih etti.

İngiltere’den gelen aile, davul zurna ile karşılanınca hayretlerini gizleyemedi.

Aile, uzun pistleriyle ve kar kalitesiyle Ergan Kayak Merkezinin oldukça güzel bir yer olduğunu kaydetti.