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İHA

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce, "Hizmet İçi Eğitim" çerçevesinde polis ekiplerinin katılımıyla toplumsal olaylara müdahale tatbikatı düzenlendi.

Nefes kesen tatbikat gerçeği aratmadı...

GAZ YAŞARTICI SAVUNMA TÜFEĞİ, GAZ VE TOMA İLE MÜDAHALE

Tatbikatta senaryo gereği, öncelikle yolu barikatlar ile kapatan eylemcilerin, daha sonra ateş yakarak yasa dışı sloganlar ile kamu düzeninin ve güvenliğinin bozulmasına sebebiyet vermesi üzerine eylemciler, göz yaşartıcı savunma tüfeği, gaz ve TOMA ile müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.

Tatbikatta eylemciler tarafından yakılan ateşler, TOMA tarafından söndürüldü.

TATBİKATA AİT VİDEO YAYINLANDI

Daha sonra eylemciler, çevik kuvvet polislerinin gerçekleştirdiği operasyon ile gözaltına alındı.

Basından gizli olarak yapılan tatbikatın videosu, emniyetin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.