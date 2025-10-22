Abone ol: Google News

Erzincan’ın dağları sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

Erzincan ile Tunceli arasında sınır oluşturan Munzur Dağları ile Ergan ve Keşiş Dağları'nda sonbaharda ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, mest ediyor.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 10:16
  • Erzincan'daki Munzur, Ergan ve Keşiş Dağları, sonbaharda kartpostallık manzaralar sunuyor.
  • Fotoğrafçılar ve off-road tutkunları, rengarenk doğanın tadını çıkarmak için bölgeye akın ediyor.
  • Munzur Dağları'ndaki sarı ve kırmızı tonlar, doğaya eşsiz bir güzellik katıyor.

Erzincan’ın etrafını saran dağlardaki manzara, yılın her mevsiminde farklı açılara ve renklere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin birçok yerinden fotoğraf ve off road tutkunu gezginler, son günlerde rengarenk tonların hakim olduğu bölgeye adeta akın ediyor.

KARTPOSTALLIK PORTRELER SUNUYOR

Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Türkiye’nin nadir yerlerinden olan Munzur Dağları, sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğuyla eşsiz bir görüntü oluşturarak bugünlerde kartpostallık portreler de sunuyor.

RENK CÜMBÜŞÜ

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.

