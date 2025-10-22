Erzincan’ın dağları sonbahar güzelliğiyle büyülüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan’ın etrafını saran dağlardaki manzara, yılın her mevsiminde farklı açılara ve renklere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin birçok yerinden fotoğraf ve off road tutkunu gezginler, son günlerde rengarenk tonların hakim olduğu bölgeye adeta akın ediyor.

KARTPOSTALLIK PORTRELER SUNUYOR

Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Türkiye’nin nadir yerlerinden olan Munzur Dağları, sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğuyla eşsiz bir görüntü oluşturarak bugünlerde kartpostallık portreler de sunuyor.

RENK CÜMBÜŞÜ

Renk cümbüşüne dönen ve tabloyu andıran dağlardaki ağaçlar, doğaya ayrı bir renk katıyor. Rengarenk ağaçlar, yolda ilerleyen sürücülere güzel manzara izleme keyfi sunuyor.