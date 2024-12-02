Erzurum Kırmızı Periler Diyarı beyaza büründü

DHA
Erzurum'un Narman ilçesinde bulunan, kırmızı renkli ve farklı şekilleriyle dikkati çeken, yöre insanının 'Kırmızı Periler Diyarı' olarak adlandırdığı Narman Peri Bacaları, beyaz örtüyle kaplandı.
Kırmızı kum taşları ve çakıl taşlarının demir minerallerinin zenginleşmesiyle kızıl tonlara bürünen peri bacalarının beyaz örtülü hali, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ZİYARET EDİYOR
Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan, 62 kilometre uzunluğunda 3 vadiden oluşan bölgeyi, yerli ve yabancı turistler ziyaret ediyor.
Bölgeye gelenler, peri bacalarını atlı safariyle gezerken, keyifli zaman geçirdiklerini ifade ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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